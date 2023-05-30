У Скадовському районі окупанти проводять масові рейди по домівках місцевих жителів

У Скадовському районі Херсонської області окупанти посилили контррозвідувальні заходи, проводять масові рейди по домівках місцевих жителів, повідомляє Генштаб Збройних сил України на своїй фейсбук-сторінці у вівторок уранці.

"Противник посилив контррозвідувальні заходи в тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області. Окупанти здійснюють масові рейди по домівках і квартирах місцевих жителів. Перевіряють особисті документи та мобільні пристрої", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, у такий спосіб окупанти намагаються залякати місцеве населення і виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.