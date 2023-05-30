Події

07:13 30.05.2023

Українська авіація за добу 15 разів ударила по скупченню противника

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Українська авіація за добу 15 разів ударила по скупченню противника

Авіація Сил оборони здійснила 15 ударів по противнику, а також ліквідувала 4 БПЛА, повідомляє Генштаб у вівторок уранці.

"Наша авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також минулої доби було знищено 4 ворожі розвідувальні БПЛА різного типу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 райони зосередження озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони і ще 3 важливі цілі противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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