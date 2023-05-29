ВР ухвалила за основу законопроєкт про страхування ЕКА інвестицій від воєнних ризиків

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №9015, що дозволяє Експортно-кредитному агентству (ЕКА) страхувати від воєнних ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні.

Як ідеться в інформації на сайті парламенту, за документ проголосував 241 депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів.

"Законопроєкт щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків був розроблений з метою створення умов для масштабування інвестицій в Україні в часи військових дій та повоєнного відновлення", - прокоментував голосування голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Законопроєкт №9015, авторами якого виступають 15 народних депутатів, розширює можливості ЕКА, дозволяючи йому здійснювати страхування і перестрахування прямих інвестицій, зокрема страхування інвестицій в Україні від ризиків, що можуть бути спричинені збройною агресією, бойовими діями та/або тероризмом.

Законопроєкт передбачає, що таке страхування здійснюється виключно за умови спрямування інвестицій на створення об'єктів та інфраструктури, необхідної для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Згідно з чинним законодавством, ЕКА страхує експортні контракти та має право страхувати інвестиції з України до інших країн. Цей законопроєкт передбачає розширення його мандата на страхування інвестицій в Україну.