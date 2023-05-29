Держприкордонслужба не обмежує виїзд за кордон юнакам до 18 років - роз'яснення

Державна прикордонна служба України не обмежує виїзд за кордон юнакам до досягнення ними 18-річного віку, повідомляє ДПСУ.

"У звʼязку з появою на інформаційних ресурсах повідомлень щодо заборони виїзду з України 17-річним юнакам, вносимо розʼяснення. Після впровадження в Україні воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім визначених винятків). На 17-річних юнаків ці обмеження не розповсюджуються", - йдеться в повідомленні ДПСУ у телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначається в повідомленні, ДПСУ під час оформлення громадян керується вимогами ПКМУ №57. "Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - наголосили в ДПСУ.