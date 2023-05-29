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15:03 29.05.2023

У Словенії погоджено текст нового міжнародного договору, який посилить співпрацю в розслідуванні та покаранні, зокрема, за воєнні злочини

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У Словенії погоджено текст нового міжнародного договору, який посилить співпрацю в розслідуванні та покаранні, зокрема, за воєнні злочини

Новий текст Конвенції про міжнародне співробітництво в розслідуванні та переслідуванні за злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та інші міжнародні злочини узгоджено, і його буде відкрито до підписання в січні 2024 року в м. Гаага (Нідерланди), повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

"26 травня 2023 року в м. Любляна, Республіка Словенія, завершила свою роботу Дипломатична конференція щодо підготовки та прийняття Конвенції про міжнародне співробітництво в розслідуванні та переслідуванні за злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та інші міжнародні злочини, організована в рамках міжнародної ініціативи MLA-initiative, започаткованої шістьма державами (Словенія, Нідерланди, Бельгія, Аргентина, Монголія, Сенегал) у 2011 році і підтриманої ще 80", - ідеться в пресрелізі Мін'юсту, поширеному в понеділок.

Як повідомляється, під час роботи делегація України на чолі із заступницею міністра юстиції Іриною Мудрою разом із делегаціями 52 інших держав-учасниць і 16 держав-спостерігачів обговорили й узгодили текст нового багатостороннього міжнародного договору, що має стати глобальним інструментом у міжнародній боротьбі з безкарністю осіб, які вчинили найбільш тяжкі злочини в порушення міжнародного права і міжнародного гуманітарного права.

"З набранням чинності Конвенцією буде запроваджено сучасний комплексний механізм для міжнародного співробітництва у кримінальних справах, що сприятиме притягненню до кримінальної відповідальності за злочин геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини", - наголошується у пресрелізі.

Співпраця на підставі Конвенції охоплює отримання судами, органами досудового розслідування і прокуратури міжнародної правової допомоги при збиранні доказів, а також можливість здійснювати екстрадицію осіб, які є підозрюваними чи засудженими за такі злочини і намагаються уникнути кримінальної відповідальності, переховуючись за кордоном, і передачу засуджених осіб.

За словами Ірини Мудрої, приєднання України до Конвенції та інших держав-розробниць дасть змогу забезпечити ефективне співробітництво компетентних органів України під час кримінальних проваджень з розслідування геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів, скоєних на території нашої держави під час російської війни проти України, отримання міжнародної правової допомоги і здійснення екстрадиції воєнних злочинців і з Європейського континенту, і з держав Азії, Африки і Південної та Північної Америки.

Теги: #геноцид #мінюст #конвенція

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