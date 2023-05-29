"Вікімедіа Україна" планує офлайн-зустріч для освітян у липні

ГО "Вікімедіа Україна" в першій половині липня планує провести офлайн-зустріч для освітян, присвячену використанню Вікіпедії та вікіпроєктів в освітньому процесі.

"Сучасні освітяни та освітянки беруть участь у наповненні Вікіпедії і розповідають учням та ученицям, як правильно користуватися найбільшою базою знань українською мовою. Це особливо актуально під час війни, коли інформаційна безпека та гігієна, вміння оцінювати правдивість джерел та достовірність інформації, стали надзвичайно важливими", - йдеться в прес-релізі ГО "Вікімедіа Україна".

Офлайн-зустріч для освітян планується в Києві, для сприяння обміну досвідом та цікавими ідеями, навчанню та спілкуванню для всіх, хто хоче використовувати Вікіпедію під час уроків.

Досвідчені освітяни зможуть поділитись досвідом з колегами, розповісти цікавинки зі своєї роботи та знайти нові можливості співпраці, а новачки - надихнутися і розпочати свій шлях з інтеграції Вікіпедії в освітній процес, зазначили в ГО.