Події

13:11 29.05.2023

За попередніми даними, збито всі повітряні цілі, які атакували Київ, - КМВА

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За попередніми даними, збито всі повітряні цілі, які атакували Київ, - КМВА

За попередніми даними, сили ППО збили всі повітряні цілі, які атакували Київ уранці в понеділок, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Попередньо, всі повітряні цілі були успішно збиті силами та засобами нашої ППО. За наявною інформацією, влучень по об'єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються та уточнюються", - йдеться в повідомленні КМВА в телеграм-каналі.

Водночас, як повідомляється, зафіксовано падіння уламків у різних районах міста. "В Оболонському районі три випадки, по одному - в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформація щодо потерпілих на разі уточнюються. Нагадую про найголовніше для киян - неухильно дотримуйтеся правил безпеки в разі оголошення повітряної тривоги", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Як зазначається, лише через шість годин після нічної атаки країна-агресор знову завдала ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував озброєння балістичного типу. Це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. "У такий спосіб ворог змінив тактику - після тривалих винятково нічних нападів завдав удару по мирному місту вдень, коли більшість жителів перебували на роботі та на вулицях", - зазначив Попко.

У такий спосіб, наголосив голова КМВА, "рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення".

 

Теги: #атака #київ #ппо

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