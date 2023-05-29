У Києві чути вибухи, працює ППО

Численні сильні вибухи чути в центрі та на околицях Києва в понеділок.

У Київській міській військовій адміністрації повідомляють про роботу протиповітряної оборони. "У Києві працює ППО! Перебувайте в укриттях!" - повідомляється в телеграм-каналі столичної військової адміністрації.

Мер Києва Віталій Кличко також закликав жителів міста залишатися в укриттях. "Вибухи в місті! В центральних районах. Залишайтеся в укриттях!" - написав він у телеграмі.

Пізніше мер повідомив, що "екстрені служби виїхали за викликом поблизу центру столиці".

"Атака на Київ триває. Не залишайте укриттів!" - додав Кличко.