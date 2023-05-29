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10:21 29.05.2023

Сирський: Українські сили оборони відбивають спроби ворога просунутися на лиманському напрямку та готуються до активних наступальних дій

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Сирський: Українські сили оборони відбивають спроби ворога просунутися на лиманському напрямку та готуються до активних наступальних дій

Українські сили оборони відбивають усі спроби ворога просунутися вперед у районах Білогорівки, Спірного, Новоселівського, Торського, завдають йому значних втрат в особовому складі та техніці, повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Лиманський напрямок. Наші частини та підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають усі спроби ворога просунутися вперед у районах Білогорівки, Спірного, Новоселівського, Торського, завдають йому значних втрат в особовому складі та техніці", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

"Зустрівся з командирами частин і підрозділів, які виконують завдання на найбільш гарячих точках фронту. Спільно обговорили можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті", - поінформував Сирський.

Як зазначив Сирський, "скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них".

Крім цього, командувач Сухопутних військ ЗСУ подякував і нагородив на передовій воїнів 10 ОГШБр, 54 ОМБр, 81 ОДШБр, 95 ОДШБр, 92 ОМБр. "Від офіцера до солдата всі з честю виконують свій обов'язок перед українським народом", - написав він. 

Теги: #сирський #сили_оборони #лиманський_напрямок

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