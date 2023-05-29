Події

09:42 29.05.2023

Група "Вагнера" залишиться в Бахмуті до 5 червня - ISW

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Група "Вагнера" залишиться в Бахмуті до 5 червня - ISW

Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що виведення бойовиків групи триватиме і після встановленого ним початкового терміну 1 червня і триватиме до 5 червня у зв'язку з труднощами передання обладнання у справному стані до початкового терміну.

"28 травня повідомлялося, що українські військовослужбовці в районі Бахмута спостерігали, як сили "Вагнера" залишають місто Бахмут, а регулярні російські військові беруть на себе відповідальність за попередні позиції "Вагнера" в місті... Українські військові заявили, що не можуть підтвердити, що регулярні російські сили замінюють групу "Вагнера" в усьому Бахмуті", - ідеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому, як зазначають в ISW, темпи російських операцій навколо Бахмута залишаються помітно низькими, що, ймовірно, дає українським силам у цьому районі можливість розпочати новий етап операцій навколо міста.

За даними аналітиків, у неділю російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська Харківської області, на рубежі Сватове-Кремінна Луганської області, а також обмежені наступальні дії на фронті Авдіївка-Донецьк. Також окупанти продовжували обстрілювати райони на півдні України.

У свою чергу російська окупаційна влада продовжує насильно депортувати українських дітей до РФ під виглядом літніх таборів, зазначають в ISW.

Теги: #вагнер #бахмут #isw

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