Події

06:59 29.05.2023

Авіація завдала по ворогу 15 авіаударів за добу

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Авіація завдала по ворогу 15 авіаударів за добу

Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника, а також 6 його зенітно-ракетних комплексів, повідомив Генштаб Збройних сил України.

Повідомляється, що минулої доби "було знищено ворожий БпЛА розвідувального типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили, 3 райони зосередження озброєння і військової техніки, зенітний ракетний комплекс С-300 і зенітний ракетний комплекс Тор, 6 пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на вогневій позиції і склад боєприпасів противника", - ідеться в ранковому зведенні в понеділок.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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