Події

19:48 28.05.2023

Окупанти вдень обстріляли п’ять прикордонних сіл Чернігівської та Сумської областей

1 хв читати
Окупанти вдень обстріляли п’ять прикордонних сіл Чернігівської та Сумської областей

Російські окупанти обстріляли з мінометів і ствольної артилерії в неділю вдень села Мурашки, Залізний Міст, Тимоновичі та Карповичі Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також с. Нововасилівка Шосткинського району Сумської області, які розташовані неподалік від державного кордону РФ, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"З 11:00 до 11:40 зафіксовано 14 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі н.п. Карповичі… З 12:20 до 12:30 зафіксовано 3 приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Мурав'ї.... З 12:25 до 12:45 зафіксовано 5 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. "Тимоновичі... З 16:25 до 17:00 зафіксовано 5 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі н.п. Залізний Міст", - йдеться в повідомленні.

У всіх випадках про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, розповіли в командуванні.

 

 

Теги: #обстріл #чернігівська_область #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:02 28.05.2023
Окупанти здійснили артобстріл Мирівської громади на Дніпропетровщині

Окупанти здійснили артобстріл Мирівської громади на Дніпропетровщині

19:54 28.05.2023
Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини, виникла пожежа, поранено пенсіонерку

Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини, виникла пожежа, поранено пенсіонерку

11:21 28.05.2023
На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного жителя, ще трьох поранено

На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного жителя, ще трьох поранено

07:14 28.05.2023
Окупанти за день 18 разів обстріляли прикордоння Сумської області

Окупанти за день 18 разів обстріляли прикордоння Сумської області

20:10 27.05.2023
Російські окупанти обстріляли населений пункт у Чернігівській області, пошкоджено лінію електропередачі

Російські окупанти обстріляли населений пункт у Чернігівській області, пошкоджено лінію електропередачі

10:59 27.05.2023
Дніпропетровська ОВА: На місці розбору завалів лікарні знайдено фрагменти тіл, їх передано на експертизу

Дніпропетровська ОВА: На місці розбору завалів лікарні знайдено фрагменти тіл, їх передано на експертизу

10:29 27.05.2023
Російські війська дев’ять разів обстріляли прикордоння Сумської області, зафіксовано пошкодження житлових будинків і лінії електропередачі

Російські війська дев’ять разів обстріляли прикордоння Сумської області, зафіксовано пошкодження житлових будинків і лінії електропередачі

09:08 27.05.2023
Окупанти завдали ракетного удару по Липцях, постраждалих немає

Окупанти завдали ракетного удару по Липцях, постраждалих немає

08:32 27.05.2023
Окупанти упродовж дня 11 разів обстріляли Сумську область

Окупанти упродовж дня 11 разів обстріляли Сумську область

17:20 26.05.2023
Російські війська обстріляли Велику Писарівку на Сумщині, пошкоджено заклад культури та навчальний заклад

Російські війська обстріляли Велику Писарівку на Сумщині, пошкоджено заклад культури та навчальний заклад

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу завдали по Україні 91 авіаудар і випустили 59 "Шахедів", 58 із них збито

Зеленський: Київ пережив різних загарбників - переживе і рашистів

Вартість проїзду в Києві не буде підвищуватися до кінця війни

Ердоган перемагає з 57% голосів на виборах президента Туреччини - попередні результати

Зеленський вніс на розгляд Ради проєкт про застосування санкцій до Ірану

ОСТАННЄ

Ердоган оголосив себе переможцем виборів у Туреччині

За тиждень понад три тисячі посилок було відправлено для ВПО з Луганщини

Українська авіація завдала за добу 13 ударів по місцях скупчення окупантів

У Лисичанську дезертирувало близько 80 окупантів, а поблизу Бахмута близько 30 "вагнерівців"

Окупанти за добу завдали по Україні 91 авіаудар і випустили 59 "Шахедів", 58 із них збито

Рівень Дніпра в Києві спав ще на 11 см за добу

В Одесі після сильного дощу підтоплено низку вулиць - мерія

Зеленський: Київ пережив різних загарбників - переживе і рашистів

Вартість проїзду в Києві не буде підвищуватися до кінця війни

Унаслідок нічної атаки дронів на Київ постраждали рятувальник і 35-річна жінка, вона в реанімації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА