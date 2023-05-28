Окупанти вдень обстріляли п’ять прикордонних сіл Чернігівської та Сумської областей

Російські окупанти обстріляли з мінометів і ствольної артилерії в неділю вдень села Мурашки, Залізний Міст, Тимоновичі та Карповичі Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також с. Нововасилівка Шосткинського району Сумської області, які розташовані неподалік від державного кордону РФ, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"З 11:00 до 11:40 зафіксовано 14 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі н.п. Карповичі… З 12:20 до 12:30 зафіксовано 3 приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Мурав'ї.... З 12:25 до 12:45 зафіксовано 5 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. "Тимоновичі... З 16:25 до 17:00 зафіксовано 5 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі н.п. Залізний Міст", - йдеться в повідомленні.

У всіх випадках про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, розповіли в командуванні.