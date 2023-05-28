Події

19:35 28.05.2023

Рівень Дніпра в Києві спав ще на 11 см за добу

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Рівень Дніпра в Києві спав ще на 11 см за добу

Рівень води в р. Дніпро в Києві біля мосту "Метро" знизився за минулу добу на 11 см і станом на 10:00 неділі становив 9 224 см за Балтійською системою висот, повідомляють у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Промислові об'єкти та житлові масивні міста поза загрозою підтоплення. Нинішній рівень паводку в межах Києва вже опустився до показників кінця березня-початку квітня", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, температура води в Дніпрі в межах Києва 20°C.

Як повідомлялося, 24 травня, після чергового зниження рівня води в Дніпрі до 9 233 см за Балтійською системою висот, Попко оголосив про завершення водопілля в поточному році для української столиці.

 

 

 

Теги: #паводок #київ #ситуація

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