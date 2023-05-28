Події

11:07 28.05.2023

Троє зниклих безвісти під час ракетної атаки на м. Дніпро загинули - ОВА

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Троє зниклих безвісти під час ракетної атаки на м. Дніпро загинули - ОВА

Кількість жертв ракетної атаки РФ на місто Дніпро 26 травня збільшилася до чотирьох осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Сумна новина... Стала відома доля трьох осіб, зниклих безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Є результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії", - поінформував Лисак.

За його словами, серед жертв - 56-річний лікар і 64-річна співробітниця розбитого медзакладу, а також 57-річний працівник сусідньої ветклініки.

Як повідомлялося, вранці 26 травня ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро, влучивши в поліклініку. Будівля медзакладу була частково зруйнована, горів другий поверх. Після влучання також загорілася одноповерхова будівля приватного підприємства поруч. Також пошкоджено спорткомплекс, навчальний заклад, приватний житловий будинок, багатоповерхові будинки й автомобілі. Цього дня було відомо про двох загиблих і понад 30 постраждалих. Доля трьох людей була невідома.

Теги: #удар #жертви #дніпро

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