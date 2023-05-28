Події

09:03 28.05.2023

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів двоє мирних жителів загинули, троє поранені

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На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів двоє мирних жителів загинули, троє поранені

За минулу добу російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп'янського районів області, є жертви і постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Шиповате Куп'янського району внаслідок обстрілу, на жаль, загинула 61-річна жінка, також отримав поранення 60-річний чоловік. Після 19-ї години внаслідок обстрілу в Дворічній Куп'янського району загинув 60-річний чоловік, який перебував у дворі будинку", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, внаслідок обстрілів у Фиголівці поранено 58-річну жінку, а в Циркунах - 79-річну. Унаслідок інтенсивних ворожих обстрілів Вовчанська та його околиць було пошкоджено житлові будинки, паркани, господарські прибудови, вікна Будинку культури, адмінбудівлю селищної ради.

 

 

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріли

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