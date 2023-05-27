Окупанти обстріляли з "Градів" Степногірськ Запорізької області, поранено двох літніх чоловіків

Унаслідок обстрілу російських окупаційних військ із "Градів" у суботу в Степногірську (Запорізька обл.) поранені двоє літніх чоловіків, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Двоє поранених унаслідок ворожого удару. Степногірськ обстріляли з "Градів". Влучили в житловий сектор", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Малашка, 65-річний чоловік дістав травми, йдучи вулицею. Інший чоловік, 60 років, зараз перебуває у важкому стані.

"Постраждалим надається вся необхідна допомога. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків влучання", - зазначив голова ОВА.