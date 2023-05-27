Події

19:01 27.05.2023

Окупанти продовжують намагатися захопити повністю Луганську та Донецьку області

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Окупанти продовжують намагатися захопити повністю Луганську та Донецьку області

Російські загарбники продовжують намагатися захопити повністю Луганську і Донецьку області, Збройні сили України протягом доби відбили 13 ворожих атак, повідомляє Генеральний штаб.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Заруцьке, Глухів, Бунякине, Катеринівка, Ободи, Миропілля Сумської області, а також Басове, Бугаївка, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Хатнє  на Харківщині.

На куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Хромового. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине та Північне Донецької області.

На авдіївському напрямку окупанти вели наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мали. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 7 атак противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Велика Новосілка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Червоне Запорізької області та Зміївка Херсонської області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Новоандріївка, Білогір'я, Мала Токмачка, Степове та Кам’янське Запорізької області; Садове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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