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14:59 27.05.2023

IBA ухвалила резолюцію із закликом про створення спецтрибуналу

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IBA ухвалила резолюцію із закликом про створення спецтрибуналу

Міжнародна асоціація юристів (IBA) ухвалила резолюцію із закликом до країн-членів ООН підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Генеральний прокурор Андрій Костін подякував за цей рішучий крок президентці IBA Альмудені Арпон де Мендивіль-і-Алдама та виконавчому директору Марку Еллісу", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в суботу.

"Правосуддя не повинне обмежуватися лише покаранням рядових виконавців. Перед судом мають постати їх керманичі, які використали свою владу, щоб розкрутити цей маховик зла. Спеціальний трибунал щодо злочину агресії є найкращим можливим інструментом покласти край безкарності верхівки цього злочинного режиму", - сказав Костін, якого цитує пресслужба Офісу.

 

Теги: #трибунал #офіс_генпрокурора #iba

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