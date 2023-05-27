ЄС від початку війни доставив в Україну 90 тисяч тонн допомоги

Україна з початку російського вторгнення отримала близько 90 тисяч тонн допомоги в натуральній формі, наприклад, обладнання та медикаментів через Механізм цивільного захисту ЄС, передає DW.

"Це, безумовно, найскладніша, наймасштабніша і найтриваліша операція в рамках Механізму цивільного захисту ЄС за всю історію його існування", - сказав єврокомісар з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич, якого цитує видання.

За його словами, допомога була надана продуктами харчування, медикаментами, транспортними засобами, генераторами, трансформаторами та обладнанням для ремонту електромереж та інших об'єктів критичної інфраструктури.

"Ми доставили навіть такі речі, як насіння соняшнику та обладнання для захисту культурних пам'яток", - сказав Ленарчич.

Крім того, понад дві тисячі пацієнтів і поранених з України пройшли лікування в більше ніж 20 країнах ЄС, додав єврокомісар.

Україна офіційно приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС 20 квітня 2023 року. У межах цього механізму держави ЄС та інші країни співпрацюють у питаннях готовності та реагування на кризи та катастрофи.

Завдяки дії Механізму Україна отримувала допомогу і раніше, як і будь-яка країна у світі після відповідного запиту. Як член Механізму Україна отримає доступ до експертних обмінів, навчальних програм і тренувань, а також зможе надавати допомогу країнам, які опиняються в кризі.