Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження противника, знищено 5 БПЛА

Авіація Сил оборони за минулу добу 11 разів атакувала райони зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було знищено 5 розвідувальних БПЛА типу "Орлан-10" і 2 - типу "Zala", повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10" та 2 - типу "Zala"", - йдеться у зведенні.

Крім того, за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони і ще 2 важливі цілі противника.