Окупанти за добу завдали 20 ракетних ударів, м. Дніпро атакували двічі

За минулу добу росіяни здійснили 20 ракетних атак, випустили 10 ракет Х-101/Х-555, 7 ракет - С-300/С-400, використовували "Іскандер", РЗК, іранські дрони, а також авіацію, повідомляють у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України в суботу.

"За минулу добу противник завдав 20 ракетних ударів. По населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей - із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками). По Дніпру противник завдав ракетного удару двічі. Спочатку використав 7 ракет із С-300/С-400. Вдруге - вдарив по медичному закладу, використавши "Іскандер". Також 2 російських зенітних керованих ракети влучили по місту Авдіївка. Крім того, ворог завдав 68 авіаційних ударів, зокрема, задіяв іранські ударні дрони типу "Shahed" по містах Мерефа та Ізюм Харківської області, а також застосував керовані авіаційні бомби по місту Авдіївка та селищу Нью-Йорк. Водночас здійснив близько 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться у зведенні.

За даними Генштабу, є загиблі та поранені серед цивільного населення, ушкоджень зазнали медзаклад у Дніпрі, освітні заклади в Ізюмі та Нью-Йорку, житлові багатоквартирні та приватні будинки.

Зазначається, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби, відбулося 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаударів по районах Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

На куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Харківської та Луганської областей.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Там же - завдав авіаційного удару.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Предтечиного. Завдав авіаударів поблизу Григорівки та Білої Гори.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в напрямку Первомайського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському.

На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі м. Мар'їнка.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів біля Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаударів поблизу Степового Запорізької області та Зміївки на Херсонщині.