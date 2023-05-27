Події

07:14 27.05.2023

Окупанти за добу завдали 20 ракетних ударів, м. Дніпро атакували двічі

2 хв читати
Окупанти за добу завдали 20 ракетних ударів, м. Дніпро атакували двічі

За минулу добу росіяни здійснили 20 ракетних атак, випустили 10 ракет Х-101/Х-555, 7 ракет - С-300/С-400, використовували "Іскандер", РЗК, іранські дрони, а також авіацію, повідомляють у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України в суботу.

"За минулу добу противник завдав 20 ракетних ударів. По населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей - із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками). По Дніпру противник завдав ракетного удару двічі. Спочатку використав 7 ракет із С-300/С-400. Вдруге - вдарив по медичному закладу, використавши "Іскандер". Також 2 російських зенітних керованих ракети влучили по місту Авдіївка. Крім того, ворог завдав 68 авіаційних ударів, зокрема, задіяв іранські ударні дрони типу "Shahed" по містах Мерефа та Ізюм Харківської області, а також застосував керовані авіаційні бомби по місту Авдіївка та селищу Нью-Йорк. Водночас здійснив близько 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться у зведенні.

За даними Генштабу, є загиблі та поранені серед цивільного населення, ушкоджень зазнали медзаклад у Дніпрі, освітні заклади в Ізюмі та Нью-Йорку, житлові багатоквартирні та приватні будинки.

Зазначається, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби, відбулося 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаударів по районах Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

На куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Харківської та Луганської областей.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Там же - завдав авіаційного удару.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Предтечиного. Завдав авіаударів поблизу Григорівки та Білої Гори.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в напрямку Первомайського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському.

На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі м. Мар'їнка.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів біля Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаударів поблизу Степового Запорізької області та Зміївки на Херсонщині.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 27.05.2023
Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження противника, знищено 5 БПЛА

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження противника, знищено 5 БПЛА

07:25 27.05.2023
У Сватовому Луганської області з підрозділів армії РФ втекли 20 колишніх в'язнів

У Сватовому Луганської області з підрозділів армії РФ втекли 20 колишніх в'язнів

19:55 26.05.2023
Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження противника

Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження противника

07:54 26.05.2023
ЗС України за добу знищили 460 окупантів, 1 літак, 25 артсистем і 13 одиниць автотехніки

ЗС України за добу знищили 460 окупантів, 1 літак, 25 артсистем і 13 одиниць автотехніки

07:12 26.05.2023
ЗС України відбивають ворожі атаки на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

ЗС України відбивають ворожі атаки на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

19:34 25.05.2023
Генштаб: На п'яти основних напрямках за минулу добу відбулося 17 бойових зіткнень із ворогом

Генштаб: На п'яти основних напрямках за минулу добу відбулося 17 бойових зіткнень із ворогом

19:25 25.05.2023
Генштаб: Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по живій силі та техніці ворога, ракетники – двох ударів

Генштаб: Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по живій силі та техніці ворога, ракетники – двох ударів

19:21 25.05.2023
Генштаб: Росіяни розмістили на о. Джарилгач близько 300 військових

Генштаб: Росіяни розмістили на о. Джарилгач близько 300 військових

18:58 25.05.2023
Генштаб: За добу ворог завдав двох ракетних і 48 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів із РСЗВ, спрямував 36 БпЛА

Генштаб: За добу ворог завдав двох ракетних і 48 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів із РСЗВ, спрямував 36 БпЛА

08:12 25.05.2023
Окупанти втратили за минулу добу 500 осіб особового складу, 36 БПЛА, 20 артсистем і 8 бронемашин

Окупанти втратили за минулу добу 500 осіб особового складу, 36 БПЛА, 20 артсистем і 8 бронемашин

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Маріуполі поблизу "Азовсталі" два потужні вибухи

Двоє постраждалих від ракетного удару в Дніпрі у важкому стані, 12 - у середньому

Правоохоронці повідомили про підозру судді, який на смерть збив нацгвардійця в Києві

Зеленський провів наради щодо руху в НАТО та санкцій

Зеленський: Постачання систем ППО - щоденне питання для роботи з партнерами

ОСТАННЄ

"Чорноморська зернова ініціатива" не відновилася повністю

Контратаки українських військ поблизу Бахмута ускладнюють ротацію найманців ПВК "Вагнер" у місті

27 травня: Яке сьогодні свято

У Полтавській області зафіксовано землетрус

Окупанти готують масштабні провокації на Запорізькій АЕС - ГУР

Німеччина замовила 18 танків Leopard замість відправлених в Україну

Нідерланди не визначилися з наданням Україні винищувачів F-16 - прем'єр-міністр Рютте

В умовах війни віра в Бога зміцнюється, але більшість опитаних українців не асоціюють себе з жодною парафією - опитування Центру Разумкова

У Маріуполі поблизу "Азовсталі" два потужні вибухи

Сенатор США Грем: Що швидше Україні буде надано ATACMS і касетні боєприпаси, то більше життів буде врятовано і РФ швидше виведе свої війська

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА