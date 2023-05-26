Двоє постраждалих від ракетного удару в Дніпрі у важкому стані, 12 - у середньому

Із 31 травмованої особи внаслідок ракетного удару по лікарні в Дніпрі двоє зараз у важкому стані, 12 - у середньому, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За останньою інформацією, "двоє постраждалих перебувають у важкому стані, 12 осіб - у середньому, інші мають легкий ступінь поранень. 16 осіб доставлені до лікарень, інші - на амбулаторному лікуванні", - написав Лукашук у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

"Трагічний день для Дніпропетровщини. Є загиблі та поранені. 31 людина була травмована, з них восьмеро лікарів і двоє дітей 2020 р. н. і 2017 р. н. Відомо, що внаслідок удару загинуло два чоловіки 1953 р. н. і 1966 р. н.", - написав Лукашук.

Як повідомив голова Дніпропетровської облради, будівля медзакладу була частково зруйнована, "горів другий поверх. Після влучання також загорілася одноповерхова будівля приватного підприємства поруч. Площа пожежі становила 200 кв. м, рятувальники її ліквідували. Також пошкоджені спорткомплекс, навчальний заклад, приватний житловий будинок, багатоповерхові будинки та автомобілі".

Лукашук також повідомив, що цього ранку росіяни обстріляли Нікополь. Унаслідок атаки було пошкоджено спортивний комплекс і житловий будинок.

"Щирі співчуття рідним та близьким загиблих і поранених. Винні понесуть покарання", - підсумував Лукашук.