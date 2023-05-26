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19:17 26.05.2023

Зеленський: На Ставці обговорили питання оснащення військ технікою і всім необхідним для наступу

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Зеленський: На Ставці обговорили питання оснащення військ технікою і всім необхідним для наступу

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, на якому обговорили, зокрема, питання оснащення військ технікою і всім необхідним для забезпечення успішного наступу, а також перспективи нарощування вітчизняного виробництва боєприпасів.

"Провів чергове засідання Ставки. Про оперативну ситуацію на фронті та за окремими напрямками доповіли командувачі ОСУВів", - повідомив президент України в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як зазначив Зеленський, члени Ставки "детально розглянули темпи оснащення технікою та всім необхідним бригад наступу. Проаналізували перспективи нарощування вітчизняного виробництва дефіцитних боєприпасів".

Крім цього, учасники ставки "обговорили останні повітряні удари ворога по наших містах та як нам зробити захист від них більш ефективним".

"Продовжуємо рухатися до дуже важливих кроків", - підсумував президент України.

 

 

 

Теги: #президент #ставка

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