Російські війська обстріляли Велику Писарівку на Сумщині, пошкоджено заклад культури та навчальний заклад

Російські війська, не перетинаючи кордону, здійснили артилерійський обстріл смт Велика Писарівка, за попередніми даними - без жертв, повідомляє Сумська військова адміністрація.

"Сьогодні з території РФ здійснено артилерійський обстріл смт Велика Писарівка – три вибухи", - йдеться в повідомленні Сумської ОВА в телеграм-каналі у п'ятницю.

Як повідомляється, внаслідок обстрілу пошкоджено Будинок дитячої та юнацької творчості, приміщення ліцею ім. Середи й адміністративне приміщення.

"Попередньо - без жертв серед мирного населення", - наголошується в повідомленні.