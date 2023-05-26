Події

17:20 26.05.2023

Російські війська обстріляли Велику Писарівку на Сумщині, пошкоджено заклад культури та навчальний заклад

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Російські війська, не перетинаючи кордону, здійснили артилерійський обстріл смт Велика Писарівка, за попередніми даними - без жертв, повідомляє Сумська військова адміністрація.

"Сьогодні з території РФ здійснено артилерійський обстріл смт Велика Писарівка – три вибухи", - йдеться в повідомленні Сумської ОВА в телеграм-каналі у п'ятницю.

Як повідомляється, внаслідок обстрілу пошкоджено Будинок дитячої та юнацької творчості, приміщення ліцею ім. Середи й адміністративне приміщення.

"Попередньо - без жертв серед мирного населення", - наголошується в повідомленні.

Теги: #обстріл #сумська_область

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