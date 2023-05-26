Кабмін звільнив Почтарьова з посади держсекретаря Мінрозвитку і Кузьменкова - з посади голови Держагентства водних ресурсів

Кабінет Міністрів України звільнив Андрія Почтарьова з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Олексія Кузьменкова - з посади голови Державного агентства водних ресурсів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Водночас Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків державного секретаря Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на Ольгу Кравченко, а виконання обов'язків голови Державного агентства водних ресурсів - на Наталію Латиш.