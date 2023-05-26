Резніков випробував український всюдихід "Богун"

Міністр оборони України Олексій Резніков провів випробування всюдихода "Богун".

"Нещодавно я "обкатав" український танк "Оплот", який ми плануємо замовити для нашого війська. А сьогодні йдеться про український всюдихід "Богун". Я в захваті! (...)", - написав Резніков у фейсбуці у п'ятницю.

Глава Міноборони повідомив, що два такі всюдиходи вже воюють у різних підрозділах.

"Наприклад, спеціально для десантників, штурмовиків зроблено "Богун" типу "кабріолет", де прибрали кабіну як таку, натомість обладнавши місця для особового складу, зробивши з неї десантну машину", - зазначив Резніков.

Міністр повідомив, що наразі інші підрозділи випробовують техніку та встановлюють різного типу озброєння для використання у воєнних діях.

"Є навіть версія медичного евакуатора. Ба більше, є вже і заявки від окремих командувачів", - написав Резніков.

Він також наголосив, що для збереження життя і здоров'я людей важливі якісна зброя і техніка.

"Наші партнери нам допомагають і будуть з нами до перемоги. Але розвиток національного ВПК (військово-промислового комплексу - ІФ-У) є одним із пріоритетних напрямів для нас", - зазначив міністр.

"Це не тільки про сьогодні. Ми боремося за незалежність, за нашу свободу, які, тим паче з таким сусідом, неможливі без потужної обороноздатності. А незалежність ВПК, власне, - це один із факторів обороноздатності країни. Над чим ми продовжуємо працювати й надалі", - підсумував Резніков.