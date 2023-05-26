Після ракетного удару по поліклініці в Дніпрі відомо про одну загиблу людину і 15 поранених - Зеленський

Унаслідок ракетного удару по поліклініці в Дніпрі загинула одна людина, 15 - поранені, триває ліквідація наслідків обстрілу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби. Вічна памʼять загиблому та співчуття рідним", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак повідомив, що внаслідок удару загорілися дві будівлі, вогонь охопив 500 кв. м. Рятувальники працюють над усуненням пожежі. На місці прильоту працюють усі необхідні служби, триває пошуково-рятувальна робота.

Пресслужба Офісу генерального прокурора повідомляє, що також унаслідок удару пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі містян. Крім того, повідомляється про 16 поранених, водночас інформація про постраждалих уточнюється.

Правоохоронці проводять першочергові заходи для фіксування злочину, вчиненого армією РФ.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).