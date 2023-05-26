Події

11:59 26.05.2023

Окупанти пошкодили близько 20 житлових будинків на Донеччині за добу, у Красногорівці вночі загинув мирний житель - обладміністрація

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Окупанти пошкодили близько 20 житлових будинків на Донеччині за добу, у Красногорівці вночі загинув мирний житель - обладміністрація

Мешканець м. Красногорівка Торецького району Донецької області загинув унаслідок обстрілу з боку російських окупантів у четвер, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На донецькому напрямку протягом ночі тривали обстріли Мар'їнки та Георгіївки, одна людина загинула в Красногорівці. Курахове двічі потрапило під вогонь - пошкоджено щонайменше два приватні будинки та одну двоповерхівку", - написав Кириленко в телеграмі у п'ятницю вранці.

Загалом, за його словами, внаслідок обстрілів із боку РФ у Донецькій області за минулу добу було пошкоджено близько двох десятків житлових будинків, і приватних, і багатоповерхових.

"На волноваському напрямку росіяни обстріляли Шахтарське Великоновосілківської ТГ - пошкоджено три будинки... На горлівському напрямку в Костянтинівці пошкоджено чотири багатоповерхівки, у Плещіївці Іллінівської ТГ - приватний будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджено п'ять приватних будинків. У Торецькій ТГ пошкоджено три будинки та будівлю підприємства в Нью-Йорку. На лисичанському напрямку під вогнем - Сіверськ і Дронівка", - розповів Кириленко.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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