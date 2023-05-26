Події

11:10 26.05.2023

У британській розвідці повідомляють про різке зростання кількості парамілітарних "козачих" формувань в окупованому Криму

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Суттєве зростання кількості воєнізованих формувань спостерігається останнім часом в окупованому РФ Криму, імовірно, повідомляється у звіті оборонної розвідки, розміщеному у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у п'ятницю вранці.

"Принаймні за останні 20 років у регулярних збройних силах Росії збільшилася кількість воєнізованих формувань. Однак ця "парамілітаризація" різко прискорилася після вторгнення РФ в Україну і особливо важлива на Кримському півострові. Лідер окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов відіграв важливу роль у створенні декількох місцевих підрозділів, які часто заявляють про свою приналежність до козацьких традицій", - йдеться в повідомленні.

Більшість зі створених парамілітарних формувань отримали напівофіційний статус резервних частин регулярної армії. У розвідці вважають, що вони створені у зв'язку зі стурбованістю окупаційної влади здатністю захищати півострів регулярною російською армією, яка зазнала великих втрат у війні проти України.

"Аксьонов, ймовірно, прагне відполірувати свої патріотичні переконання, набираючи бойовиків, але, ймовірно, його також турбує здатність регулярної армії захищати півострів. Основна частина російського гарнізону, 22 армійський корпус, наразі здебільшого дислокована за межами півострова і зазнала важких втрат", - зазначено у зведенні.

 

Теги: #крим #британська_розвідка

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