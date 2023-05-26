Пригожин говорить про необхідність загальної мобілізації РФ у зв'язку з провалом захисту РФ у Бєлгородській області

Операція "РДК" і легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області продемонструвала у РФ нестачу сил оперативного реагування для захисту кордонів, тому ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин наполягає на необхідності загальної мобілізації населення країни, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, Пригожин заявив, що операція загальноросійських проукраїнських сил у Бєлгородській області 22 травня свідчить про те, що Росії не вистачає сил швидкого реагування, необхідних для захисту своїх кордонів від військових загроз. На його думку, загальна мобілізація населення Росії неминуча.

Пригожин також раніше оголосив про будівництво комплексу укріплень під назвою "лінія Вагнера" у Бєлгородській області в жовтні 2022 року і піддав прямій критиці російську бюрократію за те, що вона не підтримала будівництво лінії.

У ISW зазначили, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков раніше повідомив, що російська влада витратила 10 млрд рублів на будівництво лінії укріплень уздовж кордону Бєлгородської області з Україною.

Нові заклики посилити оборону вздовж російсько-українського кордону, найімовірніше, не матимуть суттєвого ефекту, оскільки війська РФ неправильно розподіляють сили, які краще підходять для підтримки активних наступальних операцій, укомплектовуючи ці укріплення.

Західні вчені вважають, що наявні укріплення та оборонні приготування мало чим могли завадити рейду 22 травня на Бєлгород. Пригожин, ймовірно, використовує у своїх інтересах занепокоєння інформаційного простору, пов'язане з наслідками цієї операції, щоб зміцнити свій власний вплив усередині країни, зазначили вчені.