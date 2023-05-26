США збільшать військову допомогу на $300 млн

США планують оголосити про військову допомогу Україні на суму до $300 млн, що складається здебільшого з боєприпасів, передає агентство Reuters.

Як повідомляється, пакет військової допомоги може бути оголошений вже в п'ятницю, але, ймовірно, після святкових вихідних у США, присвячених Дню поминання, повідомили два офіційні джерела на умовах анонімності.

Очікувалося, що в пакеті буде більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, а також боєприпаси для захисту.

"Обладнання фінансуватиметься за рахунок президентських повноважень щодо вибірки, або PDA, у рамках яких президент може санкціонувати передачу товарів та послуг із запасів США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію", - йдеться у повідомленні.