Події

00:01 26.05.2023

США збільшать військову допомогу на $300 млн

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США збільшать військову допомогу на $300 млн

США планують оголосити про військову допомогу Україні на суму до $300 млн, що складається здебільшого з боєприпасів, передає агентство Reuters.

Як повідомляється, пакет військової допомоги може бути оголошений вже в п'ятницю, але, ймовірно, після святкових вихідних у США, присвячених Дню поминання, повідомили два офіційні джерела на умовах анонімності.

Очікувалося, що в пакеті буде більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, а також боєприпаси для захисту.

"Обладнання фінансуватиметься за рахунок президентських повноважень щодо вибірки, або PDA, у рамках яких президент може санкціонувати передачу товарів та послуг із запасів США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #сша #україна #допомога #боєприпаси

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