Зеленський привітав рішення ЄС продовжити на рік торговельну лібералізацію

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Ради Євросоюзу для України - "ще на рік продовжити торговельну лібералізацію на українську продукцію".

"Фактично це повне скасування мит і квот до червня 24-го року. І це новий етап секторальної інтеграції нашої економіки – України та всього Європейського Союзу, те, що однозначно робить нас всіх у Європі сильнішими. У процесі нашого просування у Євросоюз таку лібералізацію – поки тимчасову – ми маємо зробити постійною, і без жодних винятків та обмежень. Власне, як це й має відповідати духу єдиної та вільної Європи – без бар’єрів", - сказав він у відеозверненні в четвер.

"Я дякую за це рішення нашим європейським партнерам! Кожен, хто прагне сили та міцності для всієї Європи, ухвалює саме такі рішення. Маємо бути свідомі того, що й після цього є ризик, що окремі обмеження все ж можуть залишитися. Якщо тиск окремих урядів на ЄС збережеться", - сказав він.

Зеленський висловив упевненість, що "ми зможемо знайти таке рішення, зокрема для фермерів в Україні та в деяких країнах-сусідках, яке відповідатиме нашим спільним європейським інтересам і стандартам".