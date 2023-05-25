Події

21:04 25.05.2023

США засуджують переміщення російської ядерної зброї до Білорусі

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США рішуче засуджують переміщення російської ядерної зброї до Білорусі, проте поки що не бачать приводу переглядати готовність своїх ядерних сил, заявив представник держдепу Метью Міллер.

"Я не буду говорити про жодні факти чи оцінки, які в нас можуть бути. Я скажу, що ми рішуче засуджуємо цю домовленість, це черговий зразок безвідповідальної поведінки, яку ми спостерігаємо з боку РФ", - заявив Міллер під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.

Він знову заявив, що в США "не бачать причин змінювати свій підхід у тому, що стосується готовності ядерних сил".

 

 

Теги: #сша #росія #зброя #позиція

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