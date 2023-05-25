Події

19:34 25.05.2023

Генштаб: На п'яти основних напрямках за минулу добу відбулося 17 бойових зіткнень із ворогом

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Генштаб: На п'яти основних напрямках за минулу добу відбулося 17 бойових зіткнень із ворогом

Російські війська продовжують чинити тиск на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. За добу в цих районах відбулося 17 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Загалом минулої доби відбулося 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в четвер.

Як повідомляється, на куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаударів у районі населених пунктів Чайківка та Кислівка Харківської області. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

"На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів у районі Білогорівки Луганської області та Івано-Дарївки на Донеччині", - повідомляє Генштаб.

На бахмутському напрямку протягом доби противник продовжує вести наступальні дії в районі Бахмута. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора, Північне Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Красногорівки. Завдав авіаційних ударів у районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Карлівки Донецької області.

На мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Завдав авіаційних ударів у районі Мар’їнки. Водночас ворожих обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка та Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку ворог обстріляв, зокрема, Вугледар та Пречистівку.

Як повідомляється, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

"На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах", - інформує Генштаб. Протягом доби противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гай, Кам’янська Слобода Чернігівської області; Ходине, Володимирівка, Олександрівка, Велика Писарівка Сумської області, а також Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка, Хатнє на Харківщині.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів у районах Ольгівського, Гуляйполя, Новоданилівки Запорізької області та Новоберислава на Херсонщині. Обстріляно понад 20 населених пунктів Запорізької та Херсонської областей.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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