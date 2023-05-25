Генштаб: Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по живій силі та техніці ворога, ракетники – двох ударів

Українська авіація за минулу добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження живої сили та техніки противника, ракетники - по двох, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два райони зосередження живої сили", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в четвер.

Крім цього, як повідомляється, підрозділи ракетних військ і артилерії "вразили один склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію, а також артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях".