Генштаб: Росіяни розмістили на о. Джарилгач близько 300 військових

Російські війська розмістили на острові Джарилгач (Херсонська обл) 300 військовослужбовців, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупаційні війська мілітаризували острів Джарилгач, який 19 травня з’єднано ними з тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в четвер.

Як повідомляється, зокрема, окупанти розмістили на острові близько 300 російських військовослужбовців і 15 човнів іноземного виробництва, які викрали в місцевого населення.