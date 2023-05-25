Лукашенко заявив про початок переміщення російської ядерної зброї в Білорусь

Олександр Лукашенко, якого ЄС, США не визнають законно обраним президентом Білорусі, заявив, що переміщення російської тактичної ядерної зброї в республіку вже почалося.

"Йшлося про те, що він (президент Росії Володимир Путін під час Євразійського економічного форуму - ІФ-У) мене проінформував, що підписав указ про наші дії щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі. Тобто йшлося про документ конкретний. Ухвалено рішення в розвиток того, що сказано було усно. Треба було підготувати місця зберігання, та інше. Ми все це зробили. Тому почалося переміщення ядерних боєприпасів. Уже почалося", - заявив Лукашенко в інтерв'ю ЗМІ. Фрагмент наводить пресслужба президента Білорусі в четвер.

На уточнювальне запитання, чи перебуває ТЯЗ уже в Білорусі Лукашенко заявив, що уточнить це після повернення в республіку.

"Можливо. Я приїду - подивлюся", - сказав Лукашенко.