Єрмак про Саміт миру: Липень був би ідеальним часом

Для проведення Саміту миру щодо участі держав у реалізації української Формули миру липень був би найідеальнішим місяцем, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Зараз стоїть питання про те, де і коли проводити Саміт миру. Звісно, ми хочемо його проведення якомога раніше і швидше. Ми вважаємо, що липень - це був би ідеальний варіант", - заявив він.

За словами Єрмака, щодо цього наразі тривають консультації з партнерами. Він також зазначив, що для України важлива участь у Саміті лідерів Global South (Глобального Півдня - ІФ-У).

"За моїми відчуттями, ми дуже близькі до того, щоб ці консультації були успішні", - сказав глава Офісу президента.

Відповідаючи на запитання агентства, яка кількість країн-учасниць очікується, Єрмак відповів: "Велика. Думаю, що кілька десятків точно".

"Усі сьогодні приймають той факт, що цей саміт потрібен. Усі приймають як абсолютно логічний і справедливий аргумент, що основою має бути саме український мирний план: 10 пунктів президента Зеленського", - розповів він.

Водночас, як зазначив глава Офісу президента, Україна готова почути пропозиції всіх тих країн, які поважають її суверенітет і територіальну цілісність.

"Плодити додаткові плани неконструктивно. При тому, що Україна каже: так, наш план - за основу, однак ми готові почути всі ті країни, які поважають наш суверенітет і територіальну цілісність. Ми готові прийняти якісь елементи інших пропозицій", - резюмував Єрмак.