Зеленський: У процесі нашого просування до ЄС тимчасова лібералізація торгівлі має стати постійною

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Радою Європейського Союзу рішення щодо продовження тимчасової торговельної лібералізації на українську продукцію.

"Вітаю сьогоднішнє рішення Ради ЄС про продовження ще на рік тимчасової торговельної лібералізації на українську продукцію Повне скасування мит та квот продовжене до червня 2024 року. У процесі нашого просування до ЄС така тимчасова лібералізація має стати постійною, без жодних винятків та обмежень. Вдячний усім членам ЄС за підтримку, яка наближає нас до вступу в ЄС", - написав Зеленський у твіттері в четвер.

Як повідомлялося, Рада ЄС у четвер, 25 травня, затвердила регламент, який подовжує призупинення дії всіх митних зборів, квот і заходів торговельного захисту щодо українського експорту в ЄС ще на рік, до червня 2024 року.