Зеленський: Мета створення армії дронів - амбітна

Президент Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Сьогодні важливо передусім подякувати кожному й кожній, хто забезпечує надійним зв’язком наших людей, Україну, нашу оборону - всіх українців. Хто захищає лінії зв’язку, відновлює пошкоджений зв’язок, хто захищає кіберпростір нашої держави. Все це буквально з’єднує українців, дає змогу нашим воїнам і Україні бути ефективними в обороні, а нашим людям - просто розуміти, що відбувається, й чути, бачити своїх рідних і близьких", - сказав глава держави у виступі на урочистостях.

Президент наголосив на важливій діяльності Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації в напрямі захисту українського кіберпростору. "Робота служби спецзвʼязку - комплексна. І це не лише зв’язок як такий. Я пам’ятаю вашу роботу в перші дні повномасштабного вторгнення, спрямовану на те, щоб не дати змоги ворогу уразити будь-яким чином наш кіберпростір. Я точно розумію, що ви робите все можливе в напрямі радіоелектронної розвідки", - наголосив він.

Глава держави також високо оцінив проєкт зі створення армії дронів. "Мета щодо армії дронів справді амбітна. Я хочу подякувати за вашу комплексну роботу. І хочу побажати вам лише перемоги. Мені здається, що це - найважливіше", - зазначив Зеленський.

Він ознайомився з технічними характеристиками ударних і розвідувальних безпілотних апаратів, більшість із яких - вітчизняного виробництва.