Події

11:08 25.05.2023

Військове співробітництво РФ та Ірану триває, зокрема постачання безпілотників - ГУР МО України

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Військове співробітництво РФ та Ірану триває, зокрема постачання безпілотників - ГУР МО України

Військове співробітництво РФ та Ірану триває, зокрема відбувається постачання безпілотників Shahed, повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Військове співробітництво двох режимів триває, і постачання безпілотників також триває. Це факт, який ми можемо констатувати. Зокрема, повітряними шляхами сполучення доставляють ті самі Shahed", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в четвер.

Теги: #рф #співпраця #іран #гур_мо

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