Військове співробітництво РФ та Ірану триває, зокрема постачання безпілотників - ГУР МО України

Військове співробітництво РФ та Ірану триває, зокрема відбувається постачання безпілотників Shahed, повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Військове співробітництво двох режимів триває, і постачання безпілотників також триває. Це факт, який ми можемо констатувати. Зокрема, повітряними шляхами сполучення доставляють ті самі Shahed", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в четвер.