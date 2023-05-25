Події

10:31 25.05.2023

На Харківщині знайдено схрон із російськими боєприпасами - ДБР

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Працівники Державного бюро розслідувань на території Харківщини знайшли ретельно замасковану схованку, у якій російські окупанти заховали реактивні штурмові гранати.

"18 одиниць боєприпасів були приховані на території однієї з лісосмуг у Чугуївському районі. За оперативною інформацією, схованку перед відступом обладнали військовослужбовці 3 батальйону 101 полку Росії", - повідомляє ДБР.

У відомстві зазначають, що все знайдене озброєння вилучено та буде передано до однієї з бригад ЗСУ.

 

Теги: #рф #боєприпаси #харківська_область

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