На Харківщині знайдено схрон із російськими боєприпасами - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань на території Харківщини знайшли ретельно замасковану схованку, у якій російські окупанти заховали реактивні штурмові гранати.

"18 одиниць боєприпасів були приховані на території однієї з лісосмуг у Чугуївському районі. За оперативною інформацією, схованку перед відступом обладнали військовослужбовці 3 батальйону 101 полку Росії", - повідомляє ДБР.

У відомстві зазначають, що все знайдене озброєння вилучено та буде передано до однієї з бригад ЗСУ.