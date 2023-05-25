За добу війська РФ завдали 30 авіаударів, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

За минулу добу середи російські військові здійснили 30 авіаційних ударів і 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Минулої доби противник завдав 30 авіаційних ударів і здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - йдеться в ранковому зведенні у фейсбуці у четвер.

Зокрема, на сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару по Юнаківці Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли по н. п. Хрінівка, Хотіївка і Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Волфине, Шпиль, Павлівка, Кіндратівка, Олексіївка та Юнаківка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Землянки на Харківщині.

На куп'янському напрямку завдав авіаудару в районі Кислівки. Ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку росіяни здійснили авіаційний удар у районі н. п. Діброва. Артилерійського обстрілу зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне на Донеччині.

На бахмутському напрямку противник завдав авіаудару в районі Білої Гори. Під ворожі обстріли потрапили Васюківка, Оріхове-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне і Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни здійснили авіаційні удари біля Новокалинового, Степового та Авдіївки. Артилерійські обстріли зафіксовано по районах н. п. Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На мар'їнському напрямку ворог завдав авіаударів по районах Георгіївки та Курахового. Артобстрілу зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку окупанти обстріляли Водяне, Вугледар і Велику Новосілку.

На запорізькому та херсонському напрямках від обстрілу військами РФ постраждали Времівка і Новосілка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоселівка, Омельник, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Михайлівка, Новотягинка і Велетенське на Херсонщині та місто Херсон.