Авіація завдала по ворогу сім авіаударів за добу

Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, повідомив Генштаб Збройних сил України.

Повідомляється, що за добу "наші воїни також знищили 3 ворожі ударні БпЛА типу "Shahed" та 1 розвідувальний дрон типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях і ще 4 важливі цілі противника", - ідеться в ранковому зведенні в четвер.