Події

07:15 25.05.2023

ЗС України за добу відбили 28 атак РФ

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ЗС України за добу відбили 28 атак РФ

За минулу добу середи, 24 травня, ЗСУ відбили 28 атак російських окупантів на 5 напрямках, повідомили в Генштабі.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулися 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту", - ідеться в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України на фейсбук-сторінці у четвер.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Певні підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах.

На куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії поблизу Масютівки.

На лиманському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Іванівського.

На авдіївському напрямку війська РФ вели безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка.

На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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