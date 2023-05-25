Внаслідок обстрілу росіян Сумської області постраждали 2 особи – ОВА

За минулу добу окупанти здійснили 23 обстріли громад Сумської області, зокрема від ворожого вогню постраждали Великописарівська, Юнаківська, Хотинська, Новослобідська, Білопольська громади, поранено 2 місцевих жителів, повідомляє обласна військова адміністрація в середу станом на 21:00.

"Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Юнаківська, Хотинська, Новослобідська, Білопольська громади. Хотинська громада: вранці був обстріл з міномету (10 вибухів). Пошкоджено 3 будинки. Протягом дня обстріли продовжились - 20 вибухів У результаті обстрілу отримали поранення дві цивільні особи Їм надано необхідну медичну допомогу Новослобідська громада: зафіксовано 4 вибухи з міномету Великописарівська громада: росіяни здійснили 1 вибух (прихід ракет з літака), мінометний обстріл - 9 вибухів, обстріл з СП – 3 вибухи, з РСЗВ – 8 вибухів. Білопільська громада: був мінометний обстріл (16 вибухів) і обстріл зі ствольної артилерї – 7 вибухів. Юнаківська громада: з території рф з ворожого літака здійснено пуск авіаційної ракети – 1 вибух. Внаслідок влучання ракети пошкоджено центральний корпус закладу дошкільної освіти. Також росіяни здійснили обстріл з міномету – 4 вибухи", - йдеться у повідомленні ОВА у телеграм-каналі.