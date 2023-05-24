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22:34 24.05.2023

Зеленський звернувся до народу Ірану: Ви маєте бути на іншому боці історії - не з російським злом і не бути його співучасником

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Зеленський звернувся до народу Ірану: Ви маєте бути на іншому боці історії - не з російським злом і не бути його співучасником

Президент України Володимир Зеленський на тлі систематичних атак з території РФ іранськими "Шахедами" звернувся до народу Ірану із закликом не бути співучасником російського терору.

Як зазначив президент у своєму вечірньому відеозверненні, загалом Росією проти України було використано близько смертоносних 1 160 "Шахедів". Більшість із них, зазначив він, українська ППО збиває.

"Але сьогодні, враховуючи, що такі удари тривають постійно, хотів би звернутися безпосередньо до народу Ірану - до суспільства, до іранських улемів, кожної іранської сім'ї, тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте запитання: а навіщо вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла?", - запитав Зеленський.

"Коли іранський дрон вбиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком у них удома, навіщо це вам, матері та батьки в Ірані? Коли ваш "Шахед" б'є по гуртожитку з нашими студентами, люди гинуть, починається пожежа, на місце прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б'є другий "Шахед", забираючи життя вже тих, хто рятував життя інших... Для чого такі цинічні вбивства Ірану? Руками Росії, але вашою, вашою зброєю. Що від цього отримуєте ви?", - додав він.

Зеленський наголосив, що таку підтримку зла з боку Ірану неможливо заперечувати, а це, своєю чергою, ще більша ізоляція від світу, ще більші проблеми.

"Для Росії мішень - абсолютно все. Люди Ірану! Росія б'є по всьому, не розбираючи. Артилерією і мінометами, ракетами і дронами - тим, що у неї є, і тим, що від вашого імені Росії дають. Я впевнений, ви маєте бути на іншому боці історії - не зі злом. Люди Ірану могли б жити зовсім по-іншому, якби вас не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія. Ваші "Шахеди", які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що людей Ірану штовхають ще глибше і глибше на темний бік історії", - сказав президент.

 

Теги: #президент #україна #звернення #іран

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