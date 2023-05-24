Події

19:43 24.05.2023

За добу на фронті відбулося 23 бойових зіткнення на основних напрямках активності окупантів

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За добу на фронті відбулося 23 бойових зіткнення на основних напрямках активності окупантів

Російська Федерація, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Авіаційних та артилерійських ударів зазнали понад 65 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Загалом минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання в прикордонних із Україною районах.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних із Україною районах.

На куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

На лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не здійснював.

На бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населеного пункту Іванівське.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка.

На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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