Події

19:18 24.05.2023

Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження противника

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Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження противника

Авіація Сил оборони України за добу завдала семи ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За добу наші захисники знищили два ворожі ударні БпЛА типу "Shahed" та один розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два райони зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, чотири артилерійські підрозділи на вогневих позиціях і ще чотири важливі цілі противника.

 

Теги: #авіація #зведення

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