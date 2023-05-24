Усе, що вимагається від України щодо постачання F-16, буде зроблено дуже швидко - Єрмак

Усе, що вимагається від української сторони щодо постачань літаків F-16, буде зроблено дуже швидко, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ці літаки мають посилити нашу ППО і дати можливість бути сильними в повітрі. Я впевнений, що все, що стосується української сторони, ми все зробимо швидко і дуже сподіваюся, що йдеться про місяці", - сказав Єрмак у середу в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що літаки насамперед надаватимуть країни-партнери, "які вже заявили про готовність, і потім приєднуватимуться інші".