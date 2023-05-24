Події

19:03 24.05.2023

Усе, що вимагається від України щодо постачання F-16, буде зроблено дуже швидко - Єрмак

1 хв читати
Усе, що вимагається від України щодо постачання F-16, буде зроблено дуже швидко - Єрмак

Усе, що вимагається від української сторони щодо постачань літаків F-16, буде зроблено дуже швидко, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ці літаки мають посилити нашу ППО і дати можливість бути сильними в повітрі. Я впевнений, що все, що стосується української сторони, ми все зробимо швидко і дуже сподіваюся, що йдеться про місяці", - сказав Єрмак у середу в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що літаки насамперед надаватимуть країни-партнери, "які вже заявили про готовність, і потім приєднуватимуться інші".

Теги: #f_16 #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:42 24.05.2023
Навчання українських пілотів на F-16 буде проходити у Європі - Пентагон

Навчання українських пілотів на F-16 буде проходити у Європі - Пентагон

15:33 23.05.2023
Данія та інші країни Європи планують розпочати підготовку українських пілотів для F-16 не раніше червня

Данія та інші країни Європи планують розпочати підготовку українських пілотів для F-16 не раніше червня

14:41 23.05.2023
Навчання українських льотчиків на F-16 поки що не розпочалося - Ігнат

Навчання українських льотчиків на F-16 поки що не розпочалося - Ігнат

11:40 23.05.2023
Кілька країн ЄС уже навчають українських льотчиків пілотування F-16 - Боррель

Кілька країн ЄС уже навчають українських льотчиків пілотування F-16 - Боррель

09:25 23.05.2023
Винищувачі F-16 можуть бути передані Україні через кілька місяців - Пентагон

Винищувачі F-16 можуть бути передані Україні через кілька місяців - Пентагон

15:48 21.05.2023
Британія влітку почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 - Сунак

Британія влітку почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 - Сунак

14:53 21.05.2023
Байден заявив про плани почати підготовку українських пілотів на літаках F-16

Байден заявив про плани почати підготовку українських пілотів на літаках F-16

07:37 21.05.2023
Покарання за допомогу Росії в ухиленні від санкцій має бути жорстким

Покарання за допомогу Росії в ухиленні від санкцій має бути жорстким

13:28 20.05.2023
Українські пілоти з нетерпінням чекають початку тренувань на винищувачах F-16 - Резніков

Українські пілоти з нетерпінням чекають початку тренувань на винищувачах F-16 - Резніков

18:10 19.05.2023
Байден заявив лідерам G7, що США підтримають підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 - CNN

Байден заявив лідерам G7, що США підтримають підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 - CNN

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із вересня 2023 року

Онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 25 травня, обговорять бронетанкові можливості та зміцнення ППО України - Пентагон

Сирський: Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута

ЗС України за добу знищили 400 окупантів, 21 артилерійську систему, 7 БПЛА і вертоліт Ка-52

Сили оборони за добу завдали 15 авіаударів по ворогу, знищили вертоліт Ка-52 і 5 БПЛА

ОСТАННЄ

В Одесі було видано спільний наказ про проведення заходів із підготовки до часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря

Спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута, українські воїни поступово просуваються - Маляр

Японія передала Україні 100 автомобілів і 30 тис. готових харчових пайків для ЗСУ

У Парижі закрили знамениту "Галерею Лафаєт" через протестувальників проти пенсійної реформи

UADamage та Neo-Eco Ukraine працюють над оцінкою пошкоджень, збитків і забруднення територій унаслідок російської агресії

До пошуків дворічної дитини на Харківщині залучено вже понад 400 осіб, зокрема водолазів

СБУ повідомила про підозру гендиректору "Уральських авіаліній", який надав цивільні літаки для перекидання російських військ в Україну

Російські окупанти завдали удару авіабомбою по дитячому садочку в Сумській області - ОВА

Уряд Швейцарії згоден на перепродаж ФРН 25 танків Leopard 2

Маршалок сенату Польщі: Ми маємо зробити все, щоб зупинити депортацію українських дітей до РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА